Uma notícia para deixar tristes os atleticanos. Nesta quinta-feira (16), o presidente do clube Sérgio Sette Câmara afirmou que o alvinegro não contará com o atacante Diego Tardelli nesta temporada. Durante o jogo-treino desta quarta (15), contra o América, ele sofreu grave lesão no tornozelo, após dividida com um adversário.

"Conversei de manhã com o Dr. Otaviano. Não consegui falar com o Rodrigo Lasmar. Será uma cirurgia complexa. Informação que me deram é que o Tardelli teve uma lesão importante na fíbula e rompimento do ligamento. Houve também o comprometimento de uma parte de cartilagem; ela tem uma dificuldade maior de se recuperar e tem que ser tratada de uma maneira muito bem planejada", disse Sette em entrevista ao Alterosa Esporte.

"Vocês devem se lembrar que tive uma lesão no Tendão de Aquiles durante um Atlético x Ceará. O prazo de retorno do Tardelli aos gramados é de seis meses. Infelizmente, ele deve jogar apenas no ano que vem. Torcemos para que retorne para a reta final do Brasileiro, em janeiro e fevereiro", acrescentou.

Sem disputar um jogo completo desde novembro de 2019, quando ainda defendia o Grêmio, Tardelli atuou apenas durante 20 minutos nesta temporada; ele participou da segunda etapa da vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro.