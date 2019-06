Um ditado muito comum usado no futebol é de que o “mundo da bola dá muitas voltas”. Para o presidente do Atlético, Sérgio Sette Câmara, uma dessas voltas, e talvez a melhor em meio aos seus 18 meses de gestão, aconteceu nessa quarta-feira (6), no Pacaembu.

Bastante criticado por parte da torcida, em função dos insucessos dentro de campo, o mandatário não conteve a euforia e comemorou a vitória por 2 a 1 sobre o Santos, que garantiu o Galo nas quartas de final do torneio, no meio da torcida.

Um registro que circula pelas redes sociais mostra Sette Câmara sendo tietado pelos torcedores, inclusive posando para fotos com os atleticanos que acompanharam o duelo no estádio.

Rodrigo Santana

Após a emocionante classificação, o presidente desconversou sobre a situação de Rodrigo Santana, que comanda o time de forma interina desde abril e vem apresentando bons resultados desde então.

“Vou perguntar ao Rui Costa (diretor de futebol), que é o diretor de futebol. Lógico que estou muito feliz. O Rodrigo é um treinador que está sendo formado aqui. É uma pessoa preparada. Tenho certeza que será um dos grandes treinadores do futuro".

Com Santana, o Galo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, está classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e para as quartas da Copa do Brasil.

O próximo duelo do alvinegro, será novamente contra o Santos, desta vez pelo Brasileiro, no próximo domingo (9), às 19h, na Vila Belmiro, pela oitava rodada do torneio.