O Mineirão será a casa do Atlético em 2020. O anúncio foi feito pelo presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, na noite desta quarta-feira (11).

Em entrevista à Rádio Itatiaia, o mandatário Alvinegro justificou a escolha do Gigante da Pampulha em detrimento ao Independência.

“A primeira coisa que temos que ter para fazer com que o sócio-torcedor venha a bombar é definir a nossa casa. E a nossa casa para 2020 vai ser o Mineirão”.

Desde 2012, quando o Mineirão ainda estava em reformas para a Copa do Mundo de 2014, o Independência vinha sendo a casa do Atlético na maioria dos jogos.

Neste ano, o Galo jogou 15 vezes no Mineirão, sendo 11 como mandante, obtendo sete vitórias, dois empates e seis derrotas.

Sobre o programa de sócio-torcedor, Sette Câmara confirmou que haverá mudanças e a intenção de expandir o projeto.

“Vamos lançar um novo sócio-torcedor. Não tenho nenhuma vergonha em dizer que, em dado momento, eu falei que não tem condição do Vasco fazer o que está fazendo e nós não fazermos a mesma coisa. Eu entrei em contato com o Campello (presidente do Vasco) e fiquei feliz, porque o que está sendo preparado pelo nosso pessoal tem muito a ver com o que eles fizeram lá. Teremos uma reunião com eles”, afirmou o presidente do Atlético.