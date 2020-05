A série de lives promovidas pela TV Galo teve capítulo final nesta sexta-feira (15). Somando 40 edições, nas quais recebeu diversos personagens, 85 no total, o #GaloEmCasa foi fechado com aqueles que abriram a interação, no primeiro episódio: o presidente Sérgio Sette Câmara e o vice Lásara Cândido.

Durante o bate papo, o mandatário atual relembra que foi um dos responsáveis por uma segunda chance que o meia Bernard teve com a camisa preta e branca.

"Um momento marcante para mim, em especial, foi ver o sucesso do Bernard. Um garato humilde que saiu das nossas categorias de base, que chegou a ser praticamente eliminado. Na oportunidade, não deram o devido valor que ele tinha. Na oportunidade, eu estava no Atlético, não me lembro se como vice-presidente de patrimônio ou assessor da presidência. Recebi a ligação de um amigo, sargento que serviu comigo no exército, pedido que fosse dada uma nova oportunidade ao Bernard", revelou Câmara.

"Na época eu liguei para o André Figueiredo (ex-gerente das categorias de base), e ele disse que o Bernard era meio franzino, mas eu insisti e pedi que desse uma nova oportunidade para que ele voltasse a treinar no Atlético. Deu certo e o Bernard aconteceu. Talvez ele nem saiba que isso aconteceu; não me importo com isso", acrescentou.

O presidente ainda lembra que, numa comemoração de título, em cima de um caminhão do Corpo de Bombeiro, houve um encontro com o jogador e uma rápida conversa.

"Eu o abracei e falei que era bacana ele chegar naquele sucesso, sem imaginar que seria tão maior ainda quanto foi. Ele acabou indo para a Seleção e para a Europa. É um menino que continua a transmitir muita humildade e alegria. Sobretudo, tem a cara do Galo. A cara daquele menino que foi formado no Atlético e que deu muito certo", finalizou.