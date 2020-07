Nahuel Bustos não será jogador do Atlético. Quem garante, com palavras firmes, é o presidente do clube Sérgio Sette Câmara.

O mandatário do alvinegro, que já havia rechaçado o nome do atacante de 22 anos durante entrevista à Alterosa, disse nesta sexta-feira (17), ao Hoje em Dia, que o jovem argentino não é o alvo de momento.

"Não foi blefe. Garanto que não tem nada. Nós devemos trazer um camisa 9 e não será ele. Se nos derem o Bustos ou fazer por 1/5 do que estão pedindo, nós aceitamos. Os caras estão pedindo 4,2 milhões de Euros por 50% (R$ 25,7 milhões), ou seja, estão avaliando o jogador em mais de 8 milhões de Euros (100% dos direitos econômicos). Os argentinos estão viajando demais. Paguei 3 milhões de Euros no Marrony, que também é um baita jogador.

Questionado pela reportagem do motivo pelo qual assinou uma procuração a intermediários, na qual lhes dava aval para negociar em nome do clube com o Talleres, Sette Câmara disse que isso é uma ação de praxe na relação com Alexandre Mattos, diretor executivo do Atlético. Contudo, os valores pedidos pelos argentinos fizeram com que as tratativas fossem finalizadas.