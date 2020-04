"Agradeço ao nosso competente time financeiro e, principalmente, aqueles que por amor não mediram esforços para ajudar. Obrigado, Rubens Menin, Rafael Menin e Ricardo Guimarães". Com estas palavras, Sérgio Sette Câmara informou por meio do Twitter que o Atlético quitou a dívida na Fifa - um débito antigo com a Udinese, da Itália - envolvendo o meia Maicosuel.

Contudo, a fórmula para este pagamento está guardada a sete chaves. Questionado pela reportagem sobre qual foi a participação de cada parceiro (BMG e MRV) e também a quantia paga pelo próprio clube, o presidente fez mistério.

"Não vamos dar detalhes da operação, até porque ela é bem complexa e envolve vários pagamentos diferenciados. Tem o principal, tem os juros, as despesas que foram antecipadas do processo pela Udinese, tem as despesas processuais da Fifa.. Enfim, foram swifts diferentes (Sociedade para as Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais) para remeter o dinheiro lá para fora", responde Sette Câmara ao Hoje em Dia.

Leia mais:

Atlético paga dívida de Maicosuel com ajuda de parceiros e evita perda de pontos no Brasileirão

"E a forma com que fizemos para levantar este dinheiro, não vou falar de jeito algum. Mas, como se sabe, não fazemos nada errado, mas também não contamos o segredo para ninguém. Simplesmente nos ajudaram e vamos tocar o barco. Graças a Deus, neste momento difícil, eles complementaram um valor que a gente já tinha, mas que, infelizmente, por esta diferença da moeda se tornou bem complicado", acrescenta o mandatário.

Feliz com o pagamento da dívida, o presidente só lamenta um fato: "O que dói é pagar isso numa crise dessas, e deixar de pagar gente que ganha salário mínimo", finaliza.