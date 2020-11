Durante a entrevista coletiva desta quinta-feira (12), marcada pela presença da imprensa na Sede do Atlético, no bairro de Lourdes, o presidente Sérgio Sette Câmara, durante o discurso inicial, no qual fez um balanço dos três anos de trabalho na cadeira principal do alvinegro, destacou o atual valor de mercado do elenco.

De acordo com o mandatário, que não irá participar do pleito para o próximo triênio, atualmente, o plantel vale mais de cinco vezes do que valia quando assumiu a função, no final de 2017, quando sucedeu Daniel Nepomouceno.

"Recebemos nosso elenco em 2017, valendo aproximadamente R$ 190 milhões - análise sem dados técnicos, mas com ajuda de pessoas qualificadas. Em 2019, passou para R$ 390 milhões. Agora, nesse final de ano, com ajuda dos investidores, cerca de R$ 717 milhões", disse Sette Câmara.

Outro ponto abordado pelo atual presidente foi o processo de demissões em vários departamentos do clube, durante a pandemia do novo coronavírus, que até hoje assola os quatro cantos do mundo.

"Foi uma tristeza muito grande, neste ano de pandemia, tomar atitudes para sobreviver, ao mesmo tempo, dentro do plano de profissionalização e enxugamento da máquina, e demitindo cerca de 300 pessoas. Nossa folha salarial abaixou de R$ 4 milhões para R$ 1 milhão por mês; uma economia gigantesca", finalizou.