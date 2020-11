Finalmente, o presidente do Atlético Sérgio Sette Câmara deve falar se concorrerá ou não à reeleição no clube, no pleito marcado para o meio de dezembro. Nesta quinta-feira (12), o atual mandatário do alvinegro concederá entrevista coletiva, presencial, na sede do clube, no bairro de Lourdes.

Acompanhado de Lásaro Cândido, atual vice-presidente, que já deixou claro que não fará parte do pleito, Sette deixará clara a sua situação. Nos bastidores, se fala em certeza de que ele também ficará de fora da chapa apoiada por Rubens Menin, Ricardo Guimarães e Henrique Salvador.

A ver!