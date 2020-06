Em entrevista aos jornalistas Rodrigo Capelo e Guilherme Frossard, do Globoesporte.com, divulgado no portal na tarde desta quinta-feira (4), o presidente Sérgio Sette Câmara, do Atlético, falou sobre a contratação da empresa de investigação Kroll.

“Ela vai fazer um levantamento de tudo aquilo que pudermos para identificar como chegamos a este nível de endividamento. Se efetivamente foram apenas erros de gestão ou se teve algo mais. Passar a limpo o clube passa por isso também. Este é o efetivo motivo da contratação da empresa, dentro desse parâmetro de tantas consultorias que nós contratamos”, revelou o dirigente alvinegro.

Sérgio Sette Câmara anunciou na semana passada a contratação da investigação da Kroll pelo Atlético. Ao Globoesporte.com ele descartou o uso político do que for apurado pela empresa

Quando fala em algo mais, está claro que Sette Câmara está se referindo ao uso indevido do dinheiro do clube, como ficou comprovado no Cruzeiro, na gestão Wagner Pires de Sá, numa investigação conduzida também pela Kroll e que teve parte do relatório entregue ao Conselho Gestor que comandava o clube no mês passado.

Há nos bastidores do clube, que vive uma briga política, com Sette Câmara enfrentando a oposição do grupo do ex-presidente Alexandre Kalil, que a investigação possa ser uma defesa do atual mandatário alvinegro.

Na entrevista ao Globoesporte.com, Sérgio Sette Câmara garante que a contratação da Kroll não terá cunho político.

“Vai levantar questões que possam servir, não de cunho político, jamais. Mas para nos ensinar a não mais cometer esse tipo de erro e nem deixar que outras gestões, e até a minha, cometam qualquer tipo de ato que possa ser prejudicial às finanças do clube”, destacou o presidente alvinegro.