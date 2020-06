O sucesso do Manto da Massa pode fazer com que a ação passe a integrar o calendário atleticano. Quem garante é o presidente Sérgio Sette Câmara: “Isso pode ser um gancho. Não que vamos deixar de fazer os lançamentos de camisas, mas uma ação que pode virar uma coisa certa no calendário do Atlético. E, com certeza, com muito sucesso, buscando desafios ainda maiores”.

Lançada com o objetivo inicial de uma arrecadação bruta de R$ 10 milhões, a nova camisa quase dobrou a meta, mas agora já é exclusividade de quem comprou o Manto da Massa nesses oito dias, pois a promoção está encerrada.

“Talvez seja uma das maiores ações de marketing que já teve no Brasil. Saiu em muitos sites internacionais. Virou um objeto de desejo de colecionadores, até de torcedores de outros times. A campanha foi muito bem sucedida. Interrompemos as vendas. Prorroguei quando batemos a meia-noite, pois não ia deixar por causa de duas mil camisas de bater as 100 mil, mas agora acabou. Quem tem, tem. Quem não tem, só no ano que vem”, afirma Sette Câmara.

Contador

O presidente alvinegro foi uma das fontes que a torcida tinha para saber o volume de vendas do Manto da Massa. Lançada em 12 de junho, com 24 horas já eram 22 mil camisas vendidas, quase mil por hora.

Um concurso que contou com 1.500 inscritos e 13 finalistas, o Manto da Massa vencedor foi desenhado por Markiewicz, preferido entre os 50 mil votos.

Em 15 de junho, já eram 50 mil as camisas vendidas, numa promoção que inicialmente envolveu apenas os participantes do programa Galo na Veia.

Dos mais de R$ 19 milhões arrecadados, o Atlético deve ficar com cerca de R$ 7 milhões. O clube vai destinar parte do lucro ao combate à Covid-19. Como a compra inicial era apenas para sócios, muitos alvinegros passaram a integrar o programa do clube, que deve ter ganhado cerca de 20 mil novos participantes, sendo que este número ainda não foi oficialmente divulgado pelo clube.