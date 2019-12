Os gritos de “caiu no Horto, tá morto” serão raros em 2020. Isso porque a intenção da diretoria do Atlético é de se “mudar” para o Mineirão no ano que vem. Quem confirma é o presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, em entrevista à Rádio da Massa.

“Vamos jogar no Mineirão sim, porque queremos lançar o novo sócio-torcedor. Em outro estádio isso não funcionaria muito bem. Vamos negociar com o Mineirão. O Atlético é o único time da Série A, e isso interessa a eles (Minas Arena). O outro (Cruzeiro) deve jogar no Independência, não sei, é problema deles”, afirmou o mandatário.

Segundo o presidente, o Galo não terá que pagar multa à Luarenas para deixar o Independência. E mais: anseia que com o Mineirão e, a partir de 2022, a Arena MRV, o Atlético se torne o clube com maior número de sócios-torcedores do país.

“Liguei para o presidente do Vasco para saber como fizeram por lá. Na vida é assim, temos que ter humildade de copiar aquilo que está funcionando. Vamos bater esse número do Vasco”, destacou.