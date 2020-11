O processo de construção da Arena MRV, tão sonhada "casa dos atleticanos", está sendo registrado, passo a passo, e será eternizado por meio de uma websérie documental que contará toda a evolução da obra, da fase do projeto até a inauguração do estádio, prevista para 2022. O primeiro episódio do documentário ‘A Era Preta e Branca’ estará disponível no canal oficial da Arena MRV no Youtube nesta sexta-feira (13), às 13h13. O dia e horário de exibição foram escolhidos em alusão ao Galo.

“A construção da Arena MRV é o marco de um novo tempo para o Clube Atlético Mineiro. Todos os detalhes da realização do sonho atleticano serão registrados e contados em 10 episódios, de 13 minutos cada, que serão lançados trimestralmente, sempre no dia 13 de cada mês no canal da Arena MRV no Youtube”, afirma o gerente de Marketing da Arena MRV, João Márcio Coelho Jr.

Além dos bastidores da construção, nos episódios o torcedor encontrará imagens exclusivas e depoimentos dos envolvidos no projeto. Neste primeiro episódio estão a concepção da Arena MRV, a aprovação junto ao Conselho Deliberativo do Atlético, os esforços para conseguir o investimento necessário para a obra e também os primeiros obstáculos da construção. O diretor da série ‘A Era Preta e Branca’, Marcello Marques, da Guerrilha Filmes, aceitou o desafio de contar essa história.

“Esse projeto, além de ter uma sensibilidade em sua concepção, deve ser pensado passo a passo, a cada etapa vencida”, ressalta.

A série contará ainda detalhes do projeto arquitetônico de Bernardo Farkasvölgyi, que buscou as principais referências no Brasil e no mundo para transformar a Arena MRV em uma arena multiuso de primeira, capaz de proporcionar uma experiência única e acolhedora para o torcedor atleticano e seus visitantes. Todo o cuidado com a montagem das arquibancadas, acabamento, acústica, cobertura, gramado e acessibilidade, estarão registrados de forma fiel, mostrando ao torcedor o que será a futura casa do Galo.

Para não perder o lançamento do primeiro episódio, inscreva-se no canal oficial da Arena MRV no Youtube (youtube.com/arenamrv) e ative as notificações. ‘A Era Preta e Branca’ será o registro definitivo de que o grande sonho do atleticano está se tornando, a cada dia, uma realidade.

Lançamento

O lançamento de ‘A Era Preta e Branca’ acontecerá com exclusividade para a imprensa e convidados nesta sexta-feira (13), a partir das 8h30, no Centro de Experiências da Arena MRV.

Entrevistados convidados

Sérgio Sette Câmara (Presidente do Atlético)

Rafael Menin (Presidente da MRV Engenharia)

Bruno Muzzi (CEO da Arena MRV)

Bernardo Farkasvölgyi (Arquiteto da FKVG)

Mário Werneck (secretário municipal de Meio Ambiente)

Thiago Maia (gestor executivo de Backoffice Arena MRV)

Carlos Antônio Pinheiro (gestor Executivo de Engenharia Arena MRV)

Diego Pontes (gerente de Projetos da Reta Engenharia)

Rubélio Vieira (torcedor do Atlético)

* Matéria da Assessoria da Arena MRV