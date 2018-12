O América anunicou nesta quarta-feira (26) o seu sexto reforço para a temporada que se aproxima. Trata-se do zagueiro Diego Jussani, campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Fortaleza. O atleta, de 31 anos, assinou contrato até dezembro de 2019.

Natural de Americana (SP) e revelado pelo Brasilis-SP, clube da cidade de Águas de Lindóia, Jussani foi contratado pela Ponte Preta, em 2010, e ficou no time de Campinas até maio de 2011. Na sequência, acertou com o Bahia, onde jogou a Série A de 2011 e conquistou o Campeonato Baiano de 2012. Depois, atuou pelo Joinville-SC de maio de 2012 até o fim de 2013. O zagueiro ainda acumulou passagens pelo ABC-RN e São Bernardo-SP nas temporadas de 2014 e 2015.

Em maio de 2015, Jussani chegou ao CRB-AL, onde conquistou o Campeonato Alagoano de 2016. Em 2017, defendeu o Guarani e atuou em 51 jogos na temporada. No fim do ano, fechou a transferência para o Fortaleza.

Pelo Fortaleza, Diego Jussani teve uma ótima temporada e contribuiu para a conquista a Série B do Campeonato Brasileiro no ano do centenário do clube. Individualmente, Jussani foi peça fundamental e participou de 34 jogos da campanha vitoriosa na Série B. O zagueiro encerrou 2018 com 49 atuações no total, sendo o jogador do elenco que mais esteve em campo pelo time comandado por Rogério Ceni no ano.

Ficha do jogador

Nome completo: Diego Jussani

Data de nascimento: 7/9/1987

Local de nascimento: Americana (SP)

Altura: 1,89 m

Clubes: Brasilis-SP (até 2009), Ponte Preta-SP (2010 a 2011), Bahia-BA (2011 a 2012), Joinville-SC (2012 a 2013), São Bernardo-SP (2014 e 2015), ABC-RN (2014), CRB-AL (2015 a 2016), Guarani-SP (2017), Fortaleza-CE (2018).

Principais títulos: Campeonato Baiano (2012), Campeonato Alagoano (2016), Campeonato Brasileiro Série B (2018).