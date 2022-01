Contratado por gestão anterior à de Ronaldo, Sidnei reforça a defesa do Cruzeiro na temporada 2022

Um dos reforços do Cruzeiro para a temporada 2022, Sidnei esteve perto de desistir de sua chegada à Toca da Raposa. Depois que Ronaldo assumiu o comando da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) formada pelo clube, o empresário do zagueiro chegou a dizer que ele não aceitaria renegociar o salário que havia sido acordado com a direção anterior. Entretanto, o defensor se apresentou e iniciou a pré-temporada na equipe celeste.

Nesta segunda-feira (10), Sidnei explicou quais fatores o levaram a permanecer no Cruzeiro. “Um fator muito importante foi o projeto que o clube vem tendo. E, claro, a grandeza do clube pesou muito para essa decisão”, disse.

O zagueiro chega à Toca da Raposa num momento turbulento. A gestão encabeçada por Ronaldo não chegou a acordo com o Fábio, e o goleiro deixou o clube depois de 17 anos seguidos como titular.

Para Sidnei, o ex-capitão é insubstituível, mas os jogadores mais experientes devem assumir a responsabilidade de liderar os atletas que estão no início de carreira.

“Todos sabemos da importância do Fábio para o clube e para o futebol brasileiro. É difícil a gente substituir. É impossível. Essa responsabilidade, todos devemos ter. Só assim vamos conseguir nossos objetivos. Os mais experientes devem ajudar os mais novos. Só assim vamos conseguir ter êxito”, avaliou.

Estilo de jogo

Sidnei comentou ainda sobre os primeiros treinamentos da temporada. Depois de construir sua carreira no futebol europeu, ele crê que se adaptará facilmente à forma de jogar pretendida pelo técnico uruguaio Paulo Pezzolano.

“A ideia de jogo é muito boa. Nos últimos anos, os treinadores que tive eram mais ou menos nessa linha. É um treinador que gosta de jogar, de ter a bola. Essa maneira de jogar me cai muito bem. Estou muito feliz de jogar dessa maneira”, observou.

Sob o comando de Pezzolano, o Cruzeiro tentará voltar à elite do futebol brasileiro depois de três anos seguidos na Série B. Apesar de reconhecer que esse será um grande desafio, o novo reforço da Raposa demonstrou otimismo.

“As expectativas são as melhores. Temos trabalhado forte. Fui muito bem recebido por todos. Estou muito feliz nesses primeiros dias e tenho certeza que será um grande ano para todos nós”.