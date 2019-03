Quem esperava uma goleada do Cruzeiro sobre o Deportivo Lara, da Venezuela, nessa quarta-feira (27), viu um duelo equilibrado no Mineirão.

Apesar da vitória celeste por 2 a 0, construída com um gol de Rodriguinho, no início do primeiro tempo, e outro de Jadson, já nos acréscimos da etapa final, a equipe venezuelana ofereceu muita resistência ao time celeste.

Comandante do time no duelo com o Lara, no lugar do suspenso Mano Menezes, o auxiliar Sidnei Lobo admitiu que a Raposa oscilou durante o confronto, mas fez questão de destacar o desempenho do Deportivo Lara.

“Uma equipe que, para muitos, ia vim pra cá só para fazer o jogo, veio competir. A gente, talvez em um momento ou outro, colocou isso na cabeça, e tivemos um pouco de dificuldade. Em jogo de Libertadores é assim. Nós temos que saber que é assim. Entrar já focado, foi bom ter vencido o jogo. Que sirva de lição para os próximos jogos da Libertadores, mas, ao meu ver, a equipe conseguiu fazer o jogo, tivemos um gol anulado, que podia ter dado uma tranquilidade maior, mas a equipe durante o jogo teve altos e baixos, chegou um momento em que a equipe esteve desequilibrada, e eles aproveitaram. Estavam taticamente bem postados, conseguiram fazer algumas movimentações que acabaram confundindo a nossa equipe”.

Lobo também comentou sobre a expectativa de uma goleada no duelo dessa quarta, criada por parte da torcida do Cruzeiro.

“Quando vamos para o jogo a gente quer fazer o melhor, e fazer gols para alegrar o torcedor. Mas nem sempre as cosias acontecem do jeito que a gente quer. Tem um adversário, como falei anteriormente. Tecnicamente alguns jogadores estiveram abaixo, a gente sabe disso. Um deles é o próprio Robinho, ele errou muito, talvez o jogo tenha exigido muito, mas as dificuldades sempre vão acontecer, e temos que estar preparados”.

Campeonato Mineiro

O auxiliar técnico também comentou sobre a preparação para a primeira partida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, que será realizada neste domingo, às 16h, no Independência.

Lobo evitou adiantar se algum jogador será poupado em função do desgaste físico, lembrando que a equipe celeste tem, já na próxima quarta-feira, um novo compromisso pela Libertadores, contra o Emelec, do Equador, em Guayaquil.

Vamos fazer a reavaliação, ver como os atletas estão. Certamente a partir de amanhã a gente vai esboçar uma equipe para enfrentar o América, mas primeiro vamos fazer a avaliação dos atletas, ver quem tem condição. Se tiver que fazer alguma troca, a gente tem feito durante o ano, e não vai ser diferente (agora), a gente vai conversar com cada atleta, saber a condição de cada um deles. Eles se empenharam muito no jogo de hoje, mas depois de 24hrs, a gente começa a ter uma noção mais clara e já projetar o clássico.