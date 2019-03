A vitória do Cruzeiro por 1 a 0 sobre o Huracán-ARG, no estádio El Palacio, na primeira rodada do Grupo 2 da Copa Libertadores, coloca o Cruzeiro em boa vantagem nesta largada da competição. Mas, para conquistar os três pontos a Raposa "precisou sofrer", segurou a pressão do adversário, que foi intensa no segundo tempo, e para isso contou com uma estratégia diferente do técnico Mano Menezes no segundo tempo.

Quando já vencia por 1 a 0, mas era pressionado pelo Huracán, o comandante celeste optou por sacar o autor do gol, o meia Rodriguinho, e colocar três zagueiros na partida, os dois titulares, Léo e Murilo, o Fabrício Bruno.

"A gente queria fazer o segundo, é que estava difícil mesmo, eles empurrarram jogando dentro de casa, a pressão era natural. Depois colocaram mais um atacante de area, dificultando mais ainda, e a estratégia do mano foi brilhante, de colocar mas um zagueiro, a gente já fechava com três. Como eles estavam desesperados precisando do gol, acabaram jognado mais bolas na ára, e isso dificultou um pouquinho", disse Sidnei Lobo.

Como Mano Menezes foi expulso, os últimos minutos do Cruzeiro em campo no El Palacio foram dirigidos pelo auxiliar Sidnei Lobo.

"Estrear em uma competição como essa, com vitória, é para poucos, e principalmente aqui na Argentina. A proposta de jogo foi interessante, a que a gente vinha desenvolvendo nos treinamentos. Foi um jogo atípico por causa da chuva na primeira etapa, o que nos atrapalhou a ficar com a posse da bola. Mas diante das circunstâncias soubemos jogar o jogo. Nessa competição tem que estar preparado para todas as adversidades e até o fim do jogo foi o que aconteceu", analisou.

O próximo adversário do Cruzeiro na Copa Libertadores será o Deportivo Lara, da Venezuela. A Raposa receberá os venezuelanos em Belo Horizonte na quarta-feira, dia 13 de março, na primeira partida da equipe no Mineirão nesta edição da competição sul-americana.