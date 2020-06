"Sinto falta da atmosfera da torcida nos apoiando os 90 minutos. Ter feito um gol na minha estreia (contra o Tupynambás) é uma lembrança muito boa e estou com muita saudade". Este é o sentimento de Mailton, lateral-direito do Atlético, que briga com Guga por uma vaga na equipe titular de Jorge Sampaoli.

Sabendo do grau de exigência do comandante, o destaque do Operário-PR na Série B do ano passado se diz pronto para figurar entre os onze; para ele, incluve, isso motivo o grupo alvinegro em sua totalidade.

"É uma cobrança que acontece em todos os setores do campo para extrair o melhor do jogador, independente da posição. Isso é bom para a gente porque ele está sempre querendo que você sempre dê o seu melhor a cada treino, a cada jogo. quem tem a ganhar com isso somos nós", destaca.

"Com pequenos grupos, eram limitados os trabalhos que a gente podia fazer. Agora, trabalhando com o grupo inteiro, um trabalho mais coletivo, a gente vai evoluindo gradativamente para acatar tudo que ele está passando e querendo que a gente faça. Então, isso acaba fortalecendo o grupo, estar trabalhando todo mundo junto no dia a dia, a gente ganha muito com isso", finaliza.