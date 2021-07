Não é nada fácil a situação do Cruzeiro dentro e fora de campo. Nesta segunda-feira (19), o site oficial do clube foi invadido por um hacker e a página está fora do ar.

Uma mensagem foi publicada pelo invasor, que citou a falta de segurança na internet. “A segurança na internet é uma ilusão. Você não está seguro! Inativo talvez, mas nunca morto”, disse.

Essa não é a primeira vez que algo do tipo acontece. Em agosto do ano passado, a página oficial da Raposa também foi invadida. Na ocasião, foi anunciada a falsa contratação do argentino Leonel Messi.

Em 16º lugar na tabela de classificação da Série B, a equipe embarcou para Belém sob fortes protestos de uma organizada do clube, que invadiu o CT na tarde desse domingo.