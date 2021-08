Conteúdo de inteira responsabilidade da Leadster Media AB

A cada ano que passa, sites de apostas esportivas aumentam seus investimentos em clubes de futebol no Brasil. Com os acordos milionários, estas empresas internacionais recebem em troca suas marcas estampadas nos uniformes e em diferentes meios de comunicação, visando ganhar popularidade entre os torcedores. No final das contas, estas parcerias acabam sendo boas para os dois lados.

Para chamar a atenção de novos usuários, sites de apostas esportivas também costumam oferecer diferentes promoções. As casas de apostas com bônus, por exemplo, costumam oferecer valores aos novos usuários que se cadastram nos sites, para eles poderem apostar, se divertir e conhecer os recursos e serviços oferecidos.

O Brasil tem se consolidado como um dos mercados que mais crescem quando falamos em apostas esportivas. Embora a variedade de empresas tenha caído em relação a 2020, a quantidade de clubes patrocinados segue praticamente igual. Atualmente, são oito marcas em 17 uniformes. Além dos uniformes, as marcas conseguem ficar em evidência com postagens em redes sociais, placas de publicidade e banners, despertando o interesse dos brasileiros em conhecer um pouco mais sobre a marca.

Empresas que patrocinam clubes de Série A atualmente:

Dafabet (América-MG, Palmeiras e Santos)

Casa de Apostas (Bahia)

Betano (Atlético-MG e Fluminense)

Betmotion (Atlhetico PR)

Betsul (Ceará, Chapecoense, Fortaleza, Grêmio e Internacional)

NetBet (Red Bull Bragantino)

Sportsbet.io (Flamengo e São Paulo)

Galera.bet (Corinthians e Sport).

Desde a aprovação da Lei 13.756/18, que aconteceu em 2018 pelo governo Michel Temer, temos visto o desembarque de empresas de apostas no futebol brasileiro. Para se ter ideia da ascensão do nosso mercado, sites de apostas não patrocinavam clubes de futebol no Brasil em 2018. Um ano depois, a Série A do Brasileirão contava com oito marcas em 13 equipes.

Quer você goste ou não, o mercado de apostas esportivas está se popularizando cada dia mais no país. Essa popularidade se traduz em uma grande competição entre as casas de apostas online pelo público nacional, atraindo mais e mais torcedores.