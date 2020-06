O maior artilheiro estrangeiro da história do Atlético, com 42 gols marcados, pode estar perto do retorno ao alvinegro. Em baixa no River Plate, da Argentina, Lucas Pratto perdeu espaço com o técnico Gallardo e negocia a saída do clube. Lá, inclusive, o jogador sofre com atrasos salariais.

De acordo com informação passada pelo repórter Thiago Reis, da Rádio Itatiaia, as tratativas estão em andamento e, em breve, deverá ser concluída. Caso haja batida de martelo, o "Urso" assinaria por dois anos com o Atlético, por empréstimo.

Pratto chegou ao Galo em 2014 e realizou 107 partidas. Em 2017, se transferiu ao São Paulo, antes de ser negociado com o atual clube.

Palavra do empresário

Em contato com Gustavo Goñi, um dos agentes de Pratto, o Hoje em Dia obteve informação importante. Segundo ele, não há nada neste momento. O motivo? Ainda de acordo com o empresário, não é possível pensar em colocar o atacante no Atlético, sem que haja um acordo para a situação de um outro atleta de seu cartel: o também argentino Franco Di Santo, fora dos planos de Sampaoli, que tem contrato até dezembro com o clube e que segue na capital, mantendo a forma com o ex-preparador físico do clube Otávio Kalil.

"Nunca devemos especular isso. Primeiro, temos que encerrar a situação de Franco. Depois veremos se realmente estão interessados (em Pratto)", disse Goñi.

A ver.