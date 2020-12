O momento do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro faz com que os rivais atleticanos comecem a se manifestar além das redes sociais. Com 40 pontos e com o sonho de retornar à elite em xeque, a Raposa começa a se acostumar com a ideia de seguir na Divisão de Acesso no ano do centenário.

No município de Barra Longa, que tem cerca de 6 mil habitantes, torcedores do Atlético bancaram a instalação de um outdoor para provocar os celestes. A cidade fica localizada na Zona da Mata.

De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chance de acesso do Cruzeiro após a derrota desta terça-feira (22), para a Ponte Preta, é de apenas 1,4%.