Cinco jogos com a camisa do Atlético, quatro vitórias, um empate e o heptacampeonato mineiro (pessoal) em jogo, sendo o primeiro pelo alvinegro. Esta é a realidade do goleiro Rafael, contratado em março e titular absolto de Jorge Sampaoli.

Além das grandes defesas feitas nos confrontos contra Villa Nova, Patrocinense e América (três duelos), o arqueiro de 31 anos também tem sido bastante utilizado no jogo com os pés, característica exigida pelo comandante argentino.

Para se ter ideia, no empate por 1 a 1 com o Coelho, pela décima rodada do Campeonato Mineiro, ele executou 50 passes, sendo 39 com a bola rolando. Na vitória por 2 a 1 sobre o alviverde, na ida das semifinais, foram outros 49 (43 com a bola em jogo).

Já no trinfo por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), novamente Rafael foi bastante acionado durante o clássico que colocou o Galo na grande decisão do Estadual. Ao todo, foram 30 passes, sendo 27 certos.

*Dados: Wyscout, Instat e Léo Gomide.