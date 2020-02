Os jogadores que não atuaram na vitória do Cruzeiro por 4 a 2 em cima do Tupynambás no último fim de semana entraram em ação na tarde desta terça-feira (4). Em jogo-treino disputado na Toca II, a Raposa bateu o Democrata-SL por 5 a 1 com destaque para a atuação do atacante Vinícius Popó.

O centroavante, que ganhou fama por ser goleador nas categorias de base, marcou duas vezes na goleada celeste em cima do Jacaré. Os outros gols foram de Caio, que abriu o placar, Pedro Bicalho e Judivan.

O gol do Democrata-SL foi marcado por Rodrigo, que chegou a deixar o placar na igualdade de 1 a 1 ainda no primeiro tempo, mas o time estrelado acabou virando e ampliando bastante o marcador.

A novidade no Cruzeiro ficou por conta da volta de Adriano. O volante, titular contra o Boa Esporte e Villa Nova, ficou fora da partida contra o Tupynambás. Recuperado de uma pancada na perna o meio-campista deve ficar à disposição para o clássico com o América.

Presença ilustre

Quem acompanhou a goleada cruzeirense de perto foi o ex-atacante Palhinha, campeão da Copa Libertadores de 1976 com o Cruzeiro. Convidado pelo técnico Adilson Batista, o ex-jogador conversou com a garotada e deu conselhos para os jogadores que estão começando agora no time principal.

Palhinha foi mais um ídolo histórico que esteve na Toca II recentemente. Além dele outros jogadores icônicos visitaram o CT à convite de Adílson Batista. Foram eles: Dirceu Lopes, Nonato e Careca. O ex-volante Marquinhos Paraná também esteve no centro de treinamento da Raposa.