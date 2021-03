A estreia foi mais que positiva. Além de ter deixado uma boa impressão por conta de sua movimentação em campo, confundindo o adversário, Bruno José celebrou a vitória por 2 a 0 em cima da URT, no último sábado (6), na Arena do Jacaré. Agora, o foco do atacante do Cruzeiro passa a ser o duelo desta quinta-feira (11) com o São Raimundo (RR), em Boa Vista, pela primeira fase da Copa do Brasil.

"Nunca joguei em Roraima. A expectativa é de dar nosso melhor. A Copa do Brasil é muito importante, e o Cruzeiro é o maior vencedor dela. Vamos procurar fazer nosso melhor durante todo o jogo para trazer a vitória para cá", destacou o avante.

Após a primeira boa impressão, o atacante espera cada vez mais aprender com o técnico Felipe Conceição a fim de ajudar a Raposa a emplacar uma sequência de triunfos.

"É um treinador que tem um excelente trabalho, procura sempre (fazer com que a equipe) esteja no ataque, com posse de bola no ataque, procurando o gol o tempo todo. Temos muito a crescer com ele", comentou.

Mas não é só o comandante celeste quem vem ajudando Bruno José a evoluir com seu futebol. "Procuro aprender ao máximo com esses jogadores que estão há mais tempo no futebol. É bom para nós, mais jovens, aprender com eles e procurar evoluir no dia a dia", destacou o atleta de 22 anos.