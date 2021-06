Jogadores do América e o técnico interino do time, Cauan de Almeida, lamentaram o empate sem gols com o Cuiabá, na última quinta-feira (17), porém, em seus discursos, se mostraram satisfeitos com a atuação do Alviverde. Outro ponto em comum nas entrevistas posteriores àquele 0 a 0 foi a confiança criada para o próximo duelo. Contra o Palmeiras, neste domingo (20), às 11h, no Allianz Parque, o Coelho espera ser a “surpresa” da quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de somar apenas um ponto no torneio, na penúltima colocação (à frente somente do Grêmio, que ainda não pontuou), os americanos acreditam piamente em um bom resultado atuando fora de casa diante de um elenco considerado um dos mais fortes da América do Sul, mas que nem sempre tem traduzido em vitórias e conquistas esse favoritismo.

Nesta temporada, o Palmeiras perdeu os títulos da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e do Paulistão, além de ter sido eliminado na terceira fase da Copa do Brasil. Na Libertadores, no entanto, o Verdão se classificou em primeiro lugar de seu grupo. E na Série A, soma sete pontos em 12 disputados – o que não é uma campanha ruim, apesar de longe do que se esperava.

O Coelho também foi vice estadual e desclassificado na mesma etapa da Copa do Brasil. No Brasileirão, a situação é bem pior, com três derrotas, um empate e nenhum gol marcado. Chamem de “zebra” ou “surpresa”, o América anseia e ensaia a busca pelos três pontos no Allianz Parque. Vamos aguardar.

Vagner Mancini

O novo treinador do Coelho, Vagner Mancini, vai acompanhar à partida deste domingo e a partir deste terça-feira (22) assume o comando técnico da equipe.

A FICHA DO JOGO

PALMEIRAS

Jailson; Marcos Rocha, Kuscevic, Renan e Victor Luis; Felipe Melo, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Deyverson (Luiz Adriano).

Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA

Jori; Diego Ferreira, Eduardo Bauermann, Anderson, João Paulo; Juninho, Sabino e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Rodolfo.

Técnico: Cauan de Almeida (interino)

DATA: 20 de junho de 2021 (domingo)

HORÁRIO: 11h

LOCAL: Allianz Parque

CIDADE: São Paulo (SP)

MOTIVO: 5ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Jefferson Ferreira de Moraes, auxiliado por Fabrício Vilarinho da Silva e Leone Carvalho Rocha, todos de Goiás.

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

TRANSMISSÃO: Premiere