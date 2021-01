Os discursos ficaram manjados. “Não tem nada perdido”, ressaltou Keno, após o revés para o Vasco, no sábado (23). “Acredito no título, e vamos buscar até o fim”, disse Jair, nessa segunda (25). Comentários semelhantes infestaram entrevistas de outros jogadores do Galo. Só que as palavras não vêm se transformando em resultados suficientes para voltar a brigar pela liderança, haja vista a campanha do Atlético no Brasileirão – quarto colocado, a oito pontos do líder Inter (62) – e a grande quantidade de tropeços que se tornaram a marca do time em momentos-chave na competição

Não à toa Sampaoli e seus comandados vão para o duelo desta terça-feira (26), às 20h, em partida adiada da 28ª rodada, sentindo ainda mais o peso da camisa preta e branca e sob um clima de muita pressão. Dos últimos seis pontos disputados fora de casa, o Alvinegro obteve apenas um, ratificando o desempenho irregular como visitante: 37,5% de aproveitamento, graças a cinco vitórias, três empates e oito derrotas.

Sem contar que, durante essa trajetória, a diretoria anterior entrou em atrito com a comissão técnica, e, nos bastidores, a situação atual segue longe da “paz ideal”. Além disso, torcidas organizadas do Galo se movimentam para uma manifestação antes do confronto desta noite, no Gigante da Pampulha.

Superar o Santos se tornou uma obrigação. Não somente pelo fato de ao adversário utilizar uma equipe reserva, já que o foco é a final da Libertadores, no sábado (30), ante o Palmeiras, como também para continuar a sonhar por um título que muitos acreditam ser possível, mas que parece cada vez mais distante.

Se ganhar, o Galo diminui para cinco pontos a desvantagem para o Inter, invicto há dez rodadas (oito triunfos e dois empates). Se perder ou empatar, praticamente sepulta suas já reduzidas chances de título (atualmente, elas são de 8,4%, segundo o Probabilidades no Futebol, da Ufmg).

Nas sete partidas que restam ao Atlético, o torcedor vai saber se o time vai mesmo continuar mergulhado no discurso ou se voltará à luta pelo troféu.

Jorge Sampaoli vem sendo criticado por parte da torcida alvinegra no Brasileirão

ATLÉTICO X SANTOS

Motivo: 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 26/1/2021 (terça-feira)

Horário: 20h

Estádio: Mineirão

Cidade: Belo Horizonte

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior, auxiliado por Ivan Carlos Bohn e Rafael Trombeta, todos paranaenses

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere

ATLÉTICO

Everson; Guga, Gabriel (Réver), Alonso e Arana; Jair, Allan (Alan Franco) e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas (Sasha)

Técnico: Jorge Sampaoli

SANTOS

João Paulo, Madson, Laércio (Luiz Felipe), Alex e Wagner Leonardo; Vinicius Balieiro, Sandry (Guilherme Nunes), Lucas Lourenço e Jean Mota; Arthur Gomes e Bruno Marques

Técnico: Cuca