Uma pancada que o Atlético não contava. Assim pode ser traduzida a derrota, de virada, para o Vasco. O jogo desta quarta-feira (2), em pleno Independência, marcou o quarto revés do alvinegro nos próprios domínios dentro do Campeonato Brasileiro. Se no domingo o 2 a 1 teve sabor doce, contra os cariocas o mesmo placar desceu amargo.

Para se ter ideia, o Atlético não perdeu mais como mandante na competição mais importante do país do que Fortaleza, Fluminense e Chapecoense, todos com cinco (cada). Dos 36 pontos que disputou no Horto e no Mineirão, a equipe de Rodrigo Santana alcançou 20. Foram seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Leia mais:

Galo sofre virada para o Vasco, no Horto, estaciona em 10º lugar e sai vaiado pela Massa

​Hoje tem pênalti do Galo: alvinegro comete infração pela quarta partida e é punido no Horto



A partir da próxima rodada, os mineiros terão uma sequência pesada na Série A. Palmeiras e Flamengo fora, e, para voltar a vencer em casa, o desafio será contra o Grêmio de Renato Gaúcho, Tardelli e companhia.