Solidão, estado de quem se acha ou se sente desacompanhado, só. O dicionário aponta esse significado para a palavra, que contextualiza muito bem a situação de um homem durante a partida entre Cruzeiro e Palmeiras, no Mineirão.

Por determinação da Justiça, após pedido de liminar por parte do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o duelo entre mineiros e paulistas, na tarde deste domingo, aconteceu com portões fechados para a torcida visitante. Apenas os torcedores cruzeirenses assistiram, de dentro do estádio, o duelo dos Palestras, válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem a presença dos palmeirenses dentro do Gigante da Pampulha, um rapaz solitário acompanhou o jogo no setor roxo superior destinado à torcida forasteira.

O homem que sozinho viu todo o primeiro tempo do jogo no setor visitante é funcionário do departamento de operações do Mineirão.

Torcida única

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou na tarde do último sábado o pedido do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e determinou que o jogo entre Cruzeiro e Palmeiras pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro fosse disputado com torcida única.

O Cruzeiro havia previsto, como citado na ata de reunião da realização do jogo, lavrada na Federação Mineira de Futebol, mil ingressos para os palmeirenses. Mas, como a Justiça definiu que a partida acontecesse sem a presença dos torcedores do Palmeiras, a Raposa não comercializou bilhetes para os visitantes.

Caso descumprisse essa regra a diretoria do clube celeste poderia ser multada em R$ 10 mil por bilhete vendido.

Mas ter torcida única no Mineirão era também desejo do próprio Cruzeiro. Nessa sexta-feira (6), Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu pedido do clube para que o confronto tivesse torcida única, por causa da possibilidade de confronto entre as duas torcidas. Por isso o MPMG pediu à Justiça, por meio de liminar, que o jogo fosse de portões fechados para os palmeirenses.

Segundo o Ministério Público, a medida se fez necessária por questão segurança.

Palmeiras x Flamengo

Recentemente, na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras foi quem jogou em casa sem que houvesse torcedores do Flamengo, o time visitante, no Allianz Parque.

Naquela ocasião o STJD acatou pedido também do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Polícia Militar paulista para que o jogo não tivesse torcedores do Flamengo. O Palmeiras se posicionou à época dizendo que a medida era necessária por questões de segurança.

Quando da decisão do MPMG, o clube paulista afirmou que a decisão de torcida única "é uma medida paliativa e que não deve jamais ser aplicada de maneira casuística, visando vantagem competitiva", diz parte da nota emitida pelo Palmeiras.