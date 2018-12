Um dos grandes ídolos do Manchester United nos anos 1990 e 2000, Ole Gunnar Solskjaer estará de volta ao estádio Old Trafford nesta quarta-feira. Uma semana depois de ser contratado como técnico interino para a vaga de José Mourinho, o ex-atacante estreia no comando da equipe em casa diante do Huddersfield, pelo Campeonato Inglês, e tenta "controlar a emoção" na véspera do duelo.



"É claro, você tenta controlar sua emoção porque está lá para fazer um trabalho. Eu preciso estar focado. Não é fácil, eu não acho que será fácil, mas estou ansioso para isso e acho que os garotos estão ansiosos para jogar em Old Trafford. Esta é a chave: devemos estar ansiosos para jogar lá", declarou.



Solskjaer terá a tarefa de melhorar a campanha do Manchester em casa. Com Mourinho, a equipe vinha decepcionando em Old Trafford nesta temporada e somou apenas cinco vitórias em 12 partidas, entre todas as competições que disputa. O retrospecto colocou pressão nos jogadores, mas o ex-atacante norueguês minimizou.



"Isto (a pressão) vem quando você assina para jogar no Manchester United. Confiança não é algo que você coloca na geladeira e depois pega de volta", considerou. "Você conquista isso com seus desempenhos, com os treinos, com como se sente."



Na estreia de Solskjaer, o Manchester marcou cinco gols em uma partida pela primeira vez desde a "era Alex Ferguson" e goleou o Cardiff por 5 a 1, sábado, fora de casa. A equipe ocupa a sexta colocação no Campeonato Inglês, com 29 pontos, a oito do quinto colocado Arsenal.