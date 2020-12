Cria do Racing, da Argentina, o meia Matías Zaracho jamais deixará de sentir amor pelo clube de Avellaneda, do qual se despediu em outubro para defender o Atlético do compatriota Jorge Sampaoli. Nesta terça-feira (1), porém, ele voltou a vestir o azul e branco por algumas horas. Nada que abale a relação com a Massa.

Leia mais:

Contratação mais cara da história do Atlético, Zaracho tem processo de adaptação como desafio

Pelas oitavas de final da Libertadores, o Racing encarou o Flamengo, no Maracanã, e, após empate em 1 a 1 no tempo normal, conseguiu seguir vivo na competição mais importanteda América do Sul, despachando os donos da casa comandados por Rogério Ceni.

No Instagram, Zaracho comemorou e muito a defesa do ex-companheiro Gabriel Arias.