Ao contrário de 2020, o 2021 começa no Cruzeiro com um esboço de time titular de Felipe Conceição sem jogadores das categorias de base.No jogo-treino deste sábado (20), contra o Bolívar, da Bolívia, na Toca da Raposa II, vencido por 1 a 0 pela Raposa, apenas o zagueiro Paulo começou a atividade, mesmo assim substituindo Ramon, que está afastado das atividades com Covid-19.

Nas outras dez posições, o novo treinador cruzeirense usou cinco titulares da última temporada (Fábio, Cáceres, Manoel, Willian Potker e Rafael Sóbis). Os reforços escalados de cara foram Alan Ruschel (larteral-esquerdo), Matheus Neris e Matheus Barbosa (volantes), Marcinho (meia) e Felipe Augusto (meia-atacante).

Principal reforço do Cruzeiro para a temporada 2021, o lateral-esquerdo Alan Ruschel foi titular no jogo-treino deste sábado contra o Bolívar, da Bolívia, na Toca da Raposa II

Rebaixado à Série B em 2019 e com grave crise financeira, o Cruzeiro começou o último ano comandado por um Conselho Gestor e com cortes significativos principalmente na folha do futebol.

Além disso, vários jogadores deixaram o clube via Justiça do Trabalho, pelo não cumprimento de obrigações trabalhistas por parte da Raposa.

Com este cenário, o técnico Adilson Batista teve de recorrer à base.

Em entrevista à Rádio 98 nesta semana, o ex-treinador cruzeirense Ney Franco, que comandou o time em apenas sete jogos, todos na Série B, revelou que alguns jogadores mais experientes do grupo tinham rejeição ao grande número de jovens no elenco.

Segundo tempo

Na etapa final, Felipe Conceição trocou todo o time. E o Cruzeiro atuou com: Lucas França; Geovane, Guilherme Matos, Weverton e Matheus Pereira; Adriano e Jadson; Bruno José (Stênio), Claudinho e Airton (Welinton); Thiago.

Nesta formação, dos 13 jogadores utilizados, oito passaram pelas categorias de base do clube.

E o gol da vitória foi marcado por um deles, Welinton, após passe de Thiago, já na reta final do jogo-treino.

O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no próximo sábado (27), encarando o Uberlândia, às 16h30, no Parque do Sabiá.