Na luta para voltar ao G-4 da Série B, o América tem, neste sábado, um importante desafio. Na quinta colocação, com 44 pontos, o Coelho enfrenta o Oeste, às 16h30, na Arena Barueri, pela 30ª rodada da competição.

Uma vitória sobre o time paulista, aliada a uma derrota do Coritiba, quarto colocado, recoloca o Alviverde no grupo dos quatro primeiros.

O atacante Felipe Azevedo, que ficou de fora da última rodada, pode voltar a ficar à disposição de Conceição

Com um empate do Coxa, que também neste sábado enfrenta o Vila Nova-GO, às 16h30, no Serra Dourada, o Coelho precisa tirar uma diferença de três gols no saldo.

Mesmo que não consiga retornar ao G-4 nesta rodada, uma vitória sobre o Oeste é fundamental para que esse objetivo seja possível na próxima semana.

Isso porque, na próxima sexta-feira, o Coelho enfrenta o Atlético-GO, terceiro colocado, na capital goiana.

Como o time goiano empatou por 0 a 0 com o Botafogo-SP, na última quinta-feira, e chegou aos 49 pontos, basta ao América vencer os dois próximos desafios para voltar ao grupo dos quatro primeiros sem depender de outros resultados.

Força máxma

Para o confronto na Arena Barueri, o técnico Felipe Conceição vai poder repetir o time que vem atuando nas últimas rodadas.

Sem problemas de suspensão ou lesões entre a formação considerada titular, Conceição vai poder manter a base responsável pela recuperação do Coelho nesta Série B.

A expectativa fica pelo retorno do atacante Felipe Azevedo, opção muito usada pelo treinador nos últimos jogos, e que ficou de fora da última partida por causa de um problema muscular.

Ficha do jogo

Oeste x América

Motivo: 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data: 19/10 (sábado)

Horário: 16h30

Local: Arena Barueri

Arbitragem: Pathrice Wallace Corrêa Maia, auxiliado por Daniel do Espírito Santo e Daniel de Oliveira Alves, todos do Rio de Janeiro

Transmissão: Premiere

Oeste

Luis Carlos; Bonilha, Lídio, Caetano e Salomão; Betinho, Leandro Mello (Roberto), Thiaguinho e Elvis; Mazinho (Bruno Gonçalves) e Fábio. Técnico: Renan Freitas

América

Airton; Leandro Silva, Lucas Kal, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho, Willian Maranhão e Diego Ferreira; Matheusinho e Júnior Viçosa. Técnico: Felipe Conceição