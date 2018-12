O interesse do Internacional em ter o volante Elias ganhou força no início desta semana. No sorteio da Copa Libertadores no Paraguai, realizado na noite do último dia 17, Marques e Rodrigo Caetano, representantes de Atlético e Colorado se encontraram e tiveram um primeiro contato sobre o assunto.

Nesta segunda-feira (24), véspera de Natal, o desejo do time gaúcho ganhou corpo. De acordo com o repórter Léo Gomide, das Rádios 98FM e Inconfidência, a proposta para tirar o jogador do Atlético seria de dois anos de contrato. Os valores, contudo, não foram divulgados.

Com contrato até 31 de janeiro de 2020, Elias foi a grande contratação de Daniel Nepomuceno no último ano de mandato. Custou R$ 8,4 milhões por 70% dos direitos econômicos. Oscilante no quesito "aprovação da torcida", o jogador tem 111 jogos e 19 gols marcados com a camisa 7 alvinegra.

A negociação, caso avance, pode envolver nomes do Internacional para reforçar o Atlético a partir da próxima temporada, mais uma compensação financeira.