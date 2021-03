Atual campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Atlético iniciará, nesta sexta feira (12), a luta pelo bicampeonato da Copa do Brasil da categoria. Em duelo válido pela primeira fase do torneio, a equipe comandada pelo técnico Marcos Valadares enfrentará o Fluminense-PI, em partida única, a partir das 19h, no estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova.

"Os atletas estão muito motivados, sabendo que é uma competição muito importante", afirma o técnico Marcos Valadares. "Tenho certeza que faremos uma grande partida e vamos buscar a vitória desde o início do jogo", disse o treinador.

Quem passar no confronto irá enfrentar, na segunda fase, o vencedor de Galvez, do Acre, e Londrina, do Paraná. O torneio será disputado por 32 clubes, no sistema eliminatório, com jogos de ida e volta a partir da segunda fase.

Na fase inicial, que será disputada em jogo único, a vaga será decidida nos pênaltis, em caso de empate. O Galinho foi campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2017, vencendo o Flamengo na final.

