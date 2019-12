Novo técnico na área? Está marcada para às 14h desta quinta-feira (19), em Belo Horizonte, uma reunião entre Atlético e Jorge Sampaoli. O argentino, que comandou o Santos na boa campanha da última temporada, é visto como um dos principais nomes disponíveis no mercado da bola.

Apesar das grandes exigências financeiras impostas pelo treinador, a diretoria atleticana conta com parceiros para tentar viabilizar a chegada de Sampaoli à cidade do Galo. Durante a negociação com o Palmeiras, o ex-comandante da seleção argentina chegou a pedir cerca de R$ 2 milhões de salário e mais várias contratações de peso, para ter condições de encarar de frente o "temido" Flamengo.

Mesmo da reunião desta quarta, a diretoria alvinegra também trabalha com outros nomes. Uma reunião, com outro "peixe grande", foi realizada na noite de ontem, mas o clube mantém sigilo sobre a "segunda opção".

Conforme noticiado pelo HD durante a semana, as pedidas de Sampaoli contavam com seguranças particulares, moradia paga pelo clube e outras. Apesar da gigante operação para tê-lo como treinador em 2020, o Atlético se apoia nos parceiros para tornar o sonho realidade.

De acordo com uma fonte, ligada às negociações, a vinda do argentino à capital é apenas mais um passo da tentativa e que nada garante que o martelo será batido. Apesar de outros encontros com o staff do comandante, esta será a primeira vez que ele participará.