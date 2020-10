O empate entre Internacional e Flamengo, no último domingo (25) parece ter dado fôlego e ânimo aos jogadores do Atlético. Com o resultado no Beira-Rio, Colorado e Rubro-negro chegaram aos 35 pontos e nenhum deles disparou na liderança. A diferença para os mineiros é de três pontos, sendo que o time de Sampaoli ainda tem uma partida a menos no Campeonato Brasileiro.

“Nós estamos focados e sabemos o que queremos para a equipe. Queremos o campeonato e treinamos dia a dia para conseguir isso. Sempre haverá comentários bons ou maus sobre a equipe, mas estamos sempre focados em querer dar o máximo em cada treinamento e em cada partida”, destacou o volante Alan Franco, em entrevista concedida nesta terça-feira (27).

“Sampaoli sempre nos exige. Estamos em terceiro agora, mas sabemos que ganhando partidas como a que teremos contra o Palmeiras e a que temos atrasada (contra o Athletico), estamos novamente líderes. Então plena confiança, tanto do corpo técnico em nós quanto nós no corpo técnico. Focados em ganhar as partidas para ser líder do campeonato”, acrescentou.

Sobre o tempo de preparação para o próximo desafio, segunda-feira (2) no Allianz Parque, o equatoriano destacou a importância da "semana cheia" para se preparar".

“Uma semana completa. A verdade é que não vínhamos muito bem. Terminar de ajustar alguns detalhes. Vamos aproveitar o máximo da semana para chegar na segunda-feira e fazer um grande jogo. Sempre trabalho no clube dia a dia no clube para fazer o melhor possível. Só falta ajustar alguns pequenos detalhes. Esperamos melhorar nos treinamentos e nas partidas”, finalizou.