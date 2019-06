Dos oito representantes brasileiros na Libertadores deste ano, sete seguem vivos na Copa do Brasil: Atlético, Cruzeiro, Athletico-PR, Palmeiras, Flamengo, Internacional e Grêmio. Dos que entraram direto nas oitavas de final do torneio nacional, apenas o São Paulo foi eliminado, após duas derrotas para o Bahia – ambas pelo placar de 1 a 0. E nesta segunda-feira (10), em sorteio a ser realizado a partir das 15h, os ‘sobreviventes’ conhecerão seus respectivos oponentes nas quartas de final da competição.

Não há direcionamento nos cruzamentos. Todos os clubes estão em um único pote – diferentemente do sorteio das oitavas, em que havia oito equipes no pote A, que enfrentariam as oito do pote B. Isso quer dizer que, desta vez, existe a possibilidade de Raposa e Galo se encontrarem já nas quartas de final – da mesma forma que há chances de haver um Grenal nesta mesma etapa.

À medida que o torneio se afunila, percebe-se que a Copa do Brasil vai perdendo aquela fama de ‘competição democrática’. Candidatas a zebras desta edição, equipes como Paysandu, Sampaio Corrêa e Juventude ficaram pelo caminho. E apenas duas das oito agremiações que restaram na disputa não fazem parte do chamado grupo dos 12 grandes clubes do futebol brasileiro, no caso, Bahia e Athletico-PR.

Tanto o time baiano quanto o paranaense podem até ser considerados gratas surpresas, mas não ostentam o título de ‘zebra’ – como se deu em ocasiões passadas com Santo André e Paulista, vencedores das edições 2004 e 2005, respectivamente. Se um deles for campeão, cairá por terra um tabu que dura quase 11 anos: o Sport, em 2008, foi o último clube fora do ‘clube dos 12’ a levantar o caneco.

De lá para cá, somente representantes desse seleto grupo alcançaram a glória na Copa do Brasil, incluindo dois mineiros. O Cruzeiro angariou mais duas taças para sua extensa coleção – tornando-se o maior vencedor da história do torneio, com seis troféus de campeão –, e o Galo faturou seu primeiro – e até então único – título, levando a melhor sobre o arquirrival na decisão. O alvinegro ainda bateu na trave em 2016, ao ser superado pelo Grêmio.

Para chegar às quartas deste ano, o Cruzeiro eliminou o Fluminense, depois de dois empates e um triunfo na disputa de pênaltis. Já o Galo se sobressaiu diante do Santos, graças a um empate no Independência e uma vitória no Pacaembu.

Grana