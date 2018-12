De um lado Benecy Queiroz e do outro Marques. Este foi o encontro máximo que a Copa Libertadores 2019 proporcionou a Cruzeiro e Atlético; pelo menos na fase de grupos. No sorteio realizado nesta segunda-feira (17) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, os rivais mineiros conheceram os respectivos caminhos na competição mais importante da América do Sul.

Sem suspense algum, o Galo conheceu logo de cara o seu adversário na Fase 2 da Pré-Libertadores. Para iniciar a busca pelo bicampeonato do Torneio, o alvinegro terá pela frente o Danubio, do Uruguai. Na única vez que as equipes se enfrentaram, num amistoso realizado em 1975, os mineiros aplicaram goleada por 4 a 0, no Mineirão.

Caso avance, o Atlético poderá enfrentar outra equipe uruguaia na última etapa antes da fase de grupos. O Defensor, que enfrentará uma equipe boliviana (esta ainda não definida), pode cruzar o caminho dos brasileiros.

Se deixar para trás também a Fase 3, o Galo será o último integrante do Grupo 5 da competição, que tem Cerro Porteño, do Paraguai, Zamora, da Venezuela, e Nacional, outro time do Uruguai que pode pintar no caminho da equipe comandada pelo técnico Levir Culpi.

“É a dificuldade da competição. As equipes uruguaias são aguerridas e jogam como se fosse o último de suas vidas. Temos que nos igualar na entrega, como eles jogam. Estou confiante e estamos nos mexendo no mercado para fazer uma equipe competitiva”, comentou Marques sobre o primeiro compromisso do Atlético.



“São equipes duras e tradicionais em suas competições nacionais. Somos vacinados no mundo da bola e, por isso, temos que pensar apenas no nosso primeiro compromisso”, concluiu.

Raposa tranquila

Já qualificada para a fase de grupos, a Raposa foi sorteada como cabeça-de-chave do Grupo 2. Com aproximadamente R$ 11,7 milhões garantidos (1 milhão de dólares por jogo como mandante), o time celeste não terá pela frente os gigantes e favoritos ao caneco; pelo menos no início. Emelec, do Equador, Huracán, da Argentina, e Deportivo Lara, da Venezuela, serão os primeiros rivais dos mineiros, que buscam o tricampeonato.

“Acho que toda fase de Libertadores tem um lado positivo e o lado negativo. Para o nosso grupo a dificuldade maior é a viagem à Venezuela, que não tem nenhuma condição e temos que montar estrutura especial. Estamos preparados, o objetivo da atual diretoria, através do Itair (Machado, vice-presidente de futebol), do presidente (Wagner Pires de Sá), é que a gente possa fazer uma campanha melhor que esse ano", comentou Benecy em entrevista à Rádio Itatiaia.

"Fizemos uma campanha boa, tivemos problema sério com arbitragem, esperamos que em 2019 não tenhamos isso. E que a gente tenha um grupo unido, com a competência do nosso treinador. Como o Mano Menezes temos condição de atingir o nosso objetivo", findou.