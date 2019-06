Belo Horizonte vai parar. Sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, nessa segunda-feira (10), definiu que Atlético e Cruzeiro vão fazer dois superclássico nas quartas de final da Copa do Brasil.

O primeiro duelo será realizado no dia 10 de julho, com mando do Cruzeiro, no Mineirão. O duelo de volta, marcado para o dia 17 de julho, que terá o Galo como mandante, deverá ser confirmado pela diretoria alvinegra para o Independência.

Quem levar a melhor no confronto vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Internacional na semifinal do torneio.

Vai ser a segunda vez na história em que os dois arquirivais vão duelar pela Copa do Brasil. Em 2014, Galo e Raposa fizeram a decisão, e o time alvinegro se sagrou campeão com duas vitórias.

Os demais enfrentamentos pelas quartas de final da competição são: Bahia x Grêmio e Athletico-PR x Flamengo.