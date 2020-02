Querer não é poder, já diz o ditado. E essa frase pode explicar pelo menos um pouco a relação do volante Ederson com o Cruzeiro. O Hoje em Dia apurou que o jogador tem vontade de permanecer, mas só esse desejo não é suficiente, uma vez que há desentendimentos entre o empresário do atleta e a diretoria cruzeirense. E mais, o staff do jogador acionou a Justiça para tentar um rescisão unilateral de contrato por dívidas trabalhistas.

Na tarde desta terça-feira (4) houve encontro entre representantes de Ederson e membros do departamento de futebol do Cruzeiro. A informação foi divulgada pelo Superesportes e confirmada pelo HD. No encontro não houve um consenso, uma vez que a diretoria estrelada ainda tenta a permanência do volante, e o staff de Ederson busca à saída para outro clube. Uma nova rodada de conversas deve ser marcada até o fim desta semana.

O contrato de Ederson com o Cruzeiro tem duração até 2023, e existe, mesmo que remota, uma chance de o jogador permanecer. Se não houver uma definição extrajudicial a situação será analisada inicialmente pela Justiça no dia 19 de fevereiro, quando está marcada a primeira audiência para tratar do caso.

Éderson processou o Cruzeiro no dia 8 de janeiro e cobra três meses de salários atrasados, férias, 13º salário e pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).