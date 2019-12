O último clássico entre os rivais mineiros (Cruzeiro e Atlético) registrou cenas deploráveis, que foram parar na Justiça e que resultaram em penas para a dupla. Antes marcado para esta quarta-feira (18), o julgamento que daria aos clubes a chance reveter o resultado na 3º Câmara Disciplinar, em 21 de novembro, foi adiado para janeiro.

O adiamento da audiência, que aconteceria às 11h, foi por um pedido do Atlético, conforme noticiou a Rádio Itatiaia. Contudo, ainda não há uma data definida para o que será o primeiro "encontro" da dupla mineira na nova temporada.

Raposa e Galo foram multados em R$ 100 mil e R$ 130 mil, respectivamente, além da perda de um mando de campo para cada, tudo em virtude das confusões ocorridas no duelo da 32ª rodada do Brasileirão, disputado no Mineirão e que terminou sem gol. Visitante, o Atlético sofreu multa maior — R$ 30 mil a mais — devido à injúria racial de dois torcedores contra um segurança do principal palco do futebol mineiro. Ambos foram banidos do quadro de sócios do Galo.