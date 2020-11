O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Deportiva (STJD) - segunda instância do órgão - aumentou a punição de William Pottker, pela expulsão do atacante, então no Internacional, no duelo com o Atlético-GO, pela 4ª rodada do Brasileirão.

No primeiro julgamento, Pottker havia sido condenado a dois jogos de suspensão. Com a nova decisão, a pena do jogador passou para quatro jogos.

Como cumpriu duas partidas da sanção pelo time gaúcho, o novo reforço da Raposa vai ficar de fora dos duelos com o Botafogo-SP, nesta sexta (6), em Ribeirão Preto, e com o Guarani, na próxima segunda, no Mineirão.

William Pottker aumenta a lista de desfalques do time celeste para o duelo, que já conta com Régis (suspenso), Rafael Luiz (Covid-19), além de Arthur Caíke, Matheus Pereira, Giovanni, Henrique, Marco Antônio e Stênio, que estão entregues ao departamento médico.

Pedido de Felipão

O atacante chegou ao Cruzeiro no início da semana, após uma negociação que envolveu a ida do meia Maurício para o Internacional.

Aos 26 anos, o jogador foi um pedido do técnico Felipão, que destacou em várias oportunidades o desejo de reforçar o setor ofensivo da Raposa com jogadores com mais experiência.

Com a suspensão de Régis, e a lesão de Arthur Caíke, a expectativa era de que Pottker, que pode atuar em diversas posições no ataque, pudesse, inclusive, iniciar jogando diante do Botafogo-SP.