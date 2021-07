Anteriormente punido com quatro jogos de "gancho", o técnico Cuca poderá comandar o Atlético à beira do gramado nas duas últimas partidas dessa pena, por conta de efeito suspensivo.

Isso quer dizer que o treinador, após já ter cumprido a suspensão automática, será ausência também neste domingo (1), às 16h, contra o Athletico-PR, no Mineirão, pela 14ª rodada da Série A do Brasileiro. Nos dois desafios seguintes, porém, estará de volta.

"De ordem do Auditor Relator deste Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Dr. Felipe Bevilacqua, referente ao Processo 225/2021 - Recurso Voluntário - Recorrente: CA Mineiro, em favor de seu técnico Alexi Stival - Recorrido: Terceira Comissão Disciplinar, informo que através de despacho foi deferido parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pelo clube, devendo o técnico cumprir 02 (dois) partidas de suspensão para após gozar do efeito suspensivo", destacou o vice-presidente administrativo do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, Felipe Bevilacqua.

Cuca recebeu a punição de quatro partidas de suspensão por conta das ofensas destinadas ao árbitro Leandro Pedro Vuaden, na derrota da equipe para o Ceará, por 2 a 1, em 24 de junho.

