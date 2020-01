O Cruzeiro voltou ao banco dos réus no Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Na tarde desta quarta-feira (30), a Raposa tomou conhecimento de mais uma punição, dessa vez pelos incidentes no clássico contra o Atlético, na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputado no dia 10 de novembro: ficou definido que o clube celeste terá que cumprir um mando de jogo com portões fechados na Série B e pagar R$ 50 mil.

O Tribunal Pleno manteve a pena em relação ao que havia sido determinado em Primeira Instância, na 3ª Comissão Disciplinar, quando se decidiu pela punição de um jogo com portões fechados. O que mudou foi o valor da multa, reduzido pela metade. Antes o montante designado em punição era de R$ 100 mil.

No julgamento da 3ª comissão disciplinar, que aconteceu no dia 21 de novembro, o Cruzeiro foi penalizado pela falta de segurança no clássico, já que era o responsável pela proteção dos torcedores por ser o time mandante.

O julgamento que ocorreu nesta quinta-feira havia sido adiado em outras duas oportunidades.

Mais punições

Até agora o Cruzeiro acumula quatro jogos com portões fechados na Série B deste ano e R$ 100 mil de multas. É que o clube estrelado já havia sido punido na última quarta-feira pelos incidentes na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado, no jogo que rebaixou o clube à Série B, a derrota para o Palmeiras.

Por maioria dos votos dos auditores, o clube estrelado foi punido com a perda de mando de campo em três partidas mais pagamento de uma multa de R$50 mil.

Cruzeiro x CSA

A derrota por 1 a 0 causou ira dos cruzeirenses nas arquibancadas. Após Thiago Neves perder um pênalti aos 30 minutos do segundo tempo, muitos torcedores quebraram cadeiras e arremessaram sinalizadores em campo.

O clube será julgado em três artigos diferentes do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: 213 - incisos I e II - 211, e 191 na forma do artigo 184.

Com a condenação desta quarta-feira (29), o fato de ser reincidente pode prejudicar o Cruzeiro nos julgamentos desta semana.

O jogo, que terminou em empate sem gols, ficou marcado por muita confusão nas arquibancadas, incluindo garrafa de vidro atirada por um torcedor do Cruzeiro em direção à torcida atleticana e, até mesmo, um caso de injuria racial envolvendo dois torcedores do Galo contra um segurança do Mineirão