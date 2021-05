Um dos destaques do Cruzeiro neste início de temporada, o volante Adriano ainda tem a presença incerta no jogo de volta da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América, no próximo domingo (9), às 16h, no Independência.

Com dores o pé direito, o meio-campista da Raposa foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo por Jadson. O camisa 15 deixou o gramado do Gigante da Pampulha mancando.

Segundo a assessoria de comunicação da Raposa, Adriano, assim como o restante do elenco, será reavaliado na apresentação do time, marcada para a manhã da próxima terça-feira.

Sem jogo marcado para o meio de semana, a equipe celeste terá um período maior para recuperar fisicamente os jogadores e fazer os ajustes que a comissão técnica julgar necessários.

Sem desfalques por questão disciplinar, e à espera da confirmação da situação de Adriano, a comissão técnica estrelada deve ter força máxima para o confronto decisivo com o Coelho.

Os únicos jogadores do atual elenco que não reúnem condições de jogos são o zagueiro Léo e o volante Henrique, ainda no departamento médico, além do meio-campista argentino Ariel Cabral, em trabalho de preparação física. Nenhum dos três foi utilizado nesta temporada.

Como o América teve campanha melhor na fase de classificação, a Raposa terá que vencer o jogo de volta, marcado para o próximo domingo, no Independência. por pelo menos dois gols de diferença para avançar à decisão.