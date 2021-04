Por pouco, William Pottker não deixou o gramado do Mineirão neste domingo (25) com um hat-trick. Autor de duas bolas na rede, ele “trocou” um tento por uma assistência a Matheus Barbosa. Além disso, colaborou para o “golpe final” de Jadson. Ou seja, o substituto de Sóbis, suspenso, teve participação em todos os gols nos 4 a 0 sobre o Patrocinense, em sua melhor atuação com a camisa azul e branca.

Mas “só” os dois gols marcados pela última rodada da primeira fase do Mineiro foram suficientes para colocar Pottker no topo da artilharia da Raposa nesta temporada, com três tentos.

"Importante esses dois gols e também para sairmos com uma vitória expressiva, atuando bem e de forma consistente. Agora temos mais quatro finais. Trabalhar como foi feito hoje, falar pouco, e é assim que se conquista objetivos na vida", disse ele à Globo.

Com duas bolas na rede, cada, aparecem em seguida Felipe Augusto e Matheus Barbosa. Airton, Marcelo Moreno, Marcinho, Sóbis, Jadson e Cáceres deixaram suas marcas em uma oportunidade.

A atuação de Pottker emerge em um momento decisivo de briga por posição. Fica aquela incógnita, se o técnico Felipe Conceição vai escalar seu artilheiro ou não na primeira partida das semifinais contra o América. E se confirmá-lo como titular, na vaga de quem?