O Cruzeiro deu start em mais um projeto da nova gestão e lançou nesta sexta-feira a "Operação Fifa", que consiste em colocar o torcedor como parte importante na reconstrução do clube. Por meio da internet a nova diretoria abriu uma plataforma de doação virtual para que os cruzeirenses contribuam livremente a partir de R$ 1 ou com valores pré-determinados de R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 50, R$ 100 R$ 500 ou até mais do que isso, e auxiliem no pagamento das dívidas urgentes na entidade máxima do futebol. (clique no link para doar)

"Agora, o torcedor cinco estrelas poderá ajudar o Cruzeiro nesta missão e colaborar diretamente através da nossa plataforma. A destinação das doações será auditada por uma instituição independente", avisa o site da plataforma "Meep Donate".

Até o dia 15 de julho o Cruzeiro precisa pagar uma das parcelas da dívida com o Tigres-MEX pela contratação de Rafael Sóbis, em 2016. O valor dessa parcela se aproxima dos R$ 12 milhões e se o montante não for pago a Raposa pode ser penalizada com pena administrativa e, dessa forma, ficar sem contratar atletas por um período determinado pela Fifa.

O lançamento da campanha aconteceu durante transmissão ao vivo direto da Toca II. O clube, em nota oficial, chegou a chamar esse projeto de "Super Live", já que além da exibição do treinamento comandando por Enderson Moreira haverá também um pronunciamento oficial do presidente Sérgio Santos Rodrigues.

Costumeiramente o mandatário do Cruzeiro se dirige aos torcedores no fim das tardes de quinta-feira no canal do clube no Youtube. Mas, excepcionalmente nesta semana, a conversa acontecerá na manhã de sexta-feira por causa da "Super Live".

Campanha dos 300

Durante a "Super Live" os mestres de cerimônia Gustavo Nolasco e Juliane Guimarães convocaram os torcedores a se inscreverem no canal oficial do clube no Youtube. Eles pediram para que os cruzeirenses batam uma meta de 300 mil inscrições na plataforma.

Quando a trransmissão ao vivo começou havia 279 mil inscritos. Durante a primeira hora da "Super Live" aproximadamente cinco mil torcedores se inscreveram no canal oficial do Cruzeiro no Youtube.

Participações

Enquanto o treino acontecia em campo os mestres de cerimônia recebiam convidados para entrevistas na beirada do gramado. O técnico Enderson Moreira foi um desses entrevistados e falou da preparação e rotina de trabalhos na Toca II. O superintendente de marketing Edson Potsch também conversou com Nolasco e Juliene, assim como o técnico do time sub-20 Rogério Micale. A coordenadora do futebol feminino celeste também entrou ao vivo na transmissão.

Um vídeo com o novo gerente de futebol do Cruzeiro, Pedro Moreira, também foi exibido durante a transmissão. Moreira fez um tour pela Toca II e apresentou o CT aos torcedores.