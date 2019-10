Superar a crise é o objetivo comum entre Cruzeiro e Atlético que têm partidas muito difíceis na 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que terá os jogos disputados neste sábado (5) e domingo (6).

O primeiro a entrar em campo será o Cruzeiro, que recebe o Internacional às 21h deste sábado, no Mineirão. Sem vencer há cinco rodadas, quando sofreu quatro derrotas e somou um empate, o time de Abel Braga precisa superar a fragilidade ofensiva para buscar uma vitória fundamental na sua briga contra o descenso para a Série B.

A situação cruzeirense é tão grave, que nem vencendo o time deixa a zona de rebaixamento. Por outro lado, em caso de empate ou derrota corre sério risco de cair ainda mais na classificação, onde ocupa a 17ª posição.

Isso porque o 18º colocado, que é o CSA, tem os mesmos 19 pontos da Raposa. E neste domingo recebe o vice-lanterna Avaí, às 19h, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Qualquer resultado cruzeirense que não seja uma vitória dá aos alagoanos a chance de ultrapassá-lo.

Pressão

No Atlético, a situação não é tão grave, pois o time ocupa a décima posição, com 30 pontos, com 11 de distância para a zona de rebaixamento, mas o desafio alvinegro pode ser considerado maior que o cruzeirense.

Isso porque o time de Rodrigo Santana encara neste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em São Paulo, o vice-líder Palmeiras, que vive uma batalha com o Flamengo pela ponta do Campeonato Brasileiro.

O Galo pode ganhar apenas uma posição nesta 23ª rodada e entrará em campo sabendo se isso será possível. O único time que pode ser ultrapassado é o Athletico-PR, que neste sábado encara o Bahia, às 19h, na Fonte Nova, em Salvador.

E subir na classificação nem seria interessante matematicamente. Isso porque o Furacão já está garantido na Libertadores do ano que vem, pois venceu a Copa do Brasil. Já o Bahia, busca uma vaga na principal competição da América do Sul e é concorrente do Atlético, com sete pontos a mais.

Portanto, para o Galo, o melhor resultado em Salvador é uma vitória paranaense ou, pelo menos, um empate, sendo que neste caso ele pode ultrapassar o Furacão vencendo o Palmeiras.

Se pode ganhar uma posição, o Atlético, na prática, corre o risco de perder apenas uma, para o Goiás, que tem os mesmos 30 pontos mas é superado no saldo de gols (0 a -10).

Os goianos, também neste domingo, às 16h, encaram o Ceará, no Castelão, em Fortaleza, na partida que marcará a estreia do técnico Adilson Batista, que substituiu Enderson Moreira no comando do time cearense.

Matematicamente, o Botafogo também pode ultrapassar o Atlético. Para isso, o Galo teria de perder para o Palmeiras, ele vencer o Fluminense, também neste domingo, às 16h, no Engenhão, e ainda tirar uma diferença de cinco gols no saldo.

O desafio de cruzeirenses e atleticanos é grande nesta 23ª rodada, pois ambos terão pela frente adversários superiores tecnicamente, mas a necessidade de vitória de ambos é ainda maior.