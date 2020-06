O torcedor do Cruzeiro aguarda com bastante ansiedade pela conclusão dos trabalhos da Polícia Civil (PC) e Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que, juntos, investigam suspeitas de crimes cometidos por ex-dirigentes da Raposa. E nesta segunda-feira (22) um membro da atual diretoria voltou a movimentar os bastidores envolvendo as investigações das autoridades.

O deputado estadual Léo Portela, que também é superintendente de relações institucionais e governamentais do Cruzeiro, disse que se reuniu com o delegado responsável pela investigação que coloca na mira da Polícia Civil e do MPMG, dentre outros, o ex-presidente Wagner Pires de Sá, o vice-presidente de futebol Itair Machado e o ex-diretor geral Sérgio Nonato, o "Sérginho da Alterosa".

"Estive pessoalmente na Delegacia de Investigação de Fraudes, com advogados do Cruzeiro, e me reuni com o delegado do inquérito que investiga Wagner Pires, Itair Machado e cia. A torcida pode confiar no trabalho que está sendo feito pela PCMG. Haverá resultado justo", publicou Léo Portela em sua conta particular no Twitter.

Segundo a promotoria do MPMG os ex-dirigentes da Raposa estão sendo investigados por possível suposta falsificação de documentos, falsidade ideológica, apropriação indébita, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Ainda de acordo com o Ministério Público o marco das investigações é outubro de 2017, quando teve início a gestão de Wagner Pires de Sá.

O relatório da empresa de auditoria Kroll foi entregue ao MP por integrantes do Conselho Gestor, que entre dezembro de 2019 e maio de 2020, foi responsável por administrar o Cruzeiro.

O promotor responsável pelo caso afirmou durante a investigação que o relatório de mais de 600 páginas produzido pela Kroll seria analisado e que não estava descartada uma investigação adicional, em um segundo momento, caso outros fatos viessem à tona.

Já em crise financeira antes da gestão Pires de Sá, o Cruzeiro teve sua situação econômica agravada pela gestão temerária do ex-presidente. Só em 2019 o clube estrelado registrou déficit em suas contas no valor de R$ 394.100.974 milhões, montante recorde na história da Raposa.

A empresa Moore, responsável pelo balancete contábil do exercício de 2019 no Cruzeiro, apontou que 'há incerteza significativa' para o prosseguimento da operacionalização do clube nos próximos anos.