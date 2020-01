Com facilidade, o Cruzeiro bateu o Sergipe por 3 a 0 pela segunda rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior e está classificado para a fase mata-mata do torneio. Superior em todo o jogo, a Raposa conseguiu transformar o domínio em gols no fim do primeiro tempo, abrindo caminho para a vitória.

Agora, os meninos da base celeste enfrentam o Oeste, que também venceu suas duas primeiras partidas. Mineiros e paulistas entram em campo nesta sexta-feira (10) disputando o primeiro lugar do grupo. Em caso de empate, os donos da casa avançam como líderes, já que levam vantagem no saldo de gols.

O jogo

Com maior presença no campo ofensivo desde o pontapé inicial, o Cruzeiro pressionou a equipe adversária, mas sem conseguir criar situações claras de gol. Até que, aos 43 minutos da etapa inicial, o lateral esquerdo Matheus Pereira acertou um bom chute de fora da área e abriu o placar.

No embalo do primeiro gol, apenas dois minutos depois, o mesmo Matheus Pereira invadiu a área do Sergipe e cruzou a bola rumo à pequena área. Na intenção de cortar o perigo, o zagueiro Ricardo acabou empurrando a bola para dentro da própria meta.

O segundo tempo começou da mesma forma que terminou o primeiro. Logo no primeiro minuto, o capitão Marco Antônio finalizou forte da entrada da área e sacramentou a vitória cruzeirense. Até o final da partida, o domínio celeste seguiu prevalecendo, sem tomar sustos. A Raposa ainda esteve perto de aumentar o placar, mas o atacante Alexandre Jesus perdeu uma penalidade na reta final do jogo.

Escalações

Cruzeiro: Denivys; Valdir (Ryan), Jonathan (Carlos Henrique), Paulo e Matheus Pereira; Guilherme Liberato (Pedro Bicalho), Jadsom (Ageu) e Marco Antônio (Stênio); Alexandre Jesus, Thiago (Alejandro) e Caio Rosa. Técnico: Célio Lúcio

Sergipe: Walisson; Ítalo Ceará, Ricardo, Arthur e Willian Lima (Cleyton); Victor Gabriel, Rodrigo Maruim e Iago (Vítor Bilu); Mainá (Lipe), Muribeca (Gabriel) e Luís Pirambu. Técnico: Rodrigo Matos

*Hugo Lobão sob supervisão de Thiago Prata